Grapjas geeft advies aan automobilisten: Bij pech, bel je moeder

ALKMAAR - Een grappenmaker heeft een informatiebord langs de provincialeweg rond Alkmaar (N242) van ludieke raad voorzien. Weggebruikers die ter hoogte van tuin- en dierenwinkel Ranzijn met pech stranden, krijgen tegenwoordig het advies hun moeder te bellen.Een oplettende automobilist fotografeerde het bord en plaatste een foto in de Facebook-groep Je bent Heerhugowaarder als...Daar valt het bord goed in de smaak, zo blijkt uit de tientallen reacties. "Mama's kunnen alles!", reageert een vrouw gevat.Overigens raadt de wegbeheerder - in dit geval de provincie - automobilisten die op dat punt van de N242 pech krijgen, aan om 112 te bellen: 'bij pech bel 112', luidt de oorspronkelijke tekst die op het bord stond.Of de provincie zich geroepen voelt de tekst aan te passen, is niet bekend.