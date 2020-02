Ook meerderheid raad Zandvoort akkoord met F1-karavaan over strand

ZANDVOORT - De gemeenteraad van Zandvoort heeft de motie die moet voorkomen dat de Formule 1-karavaan van drie teams tussen Noordwijk en Zandvoort over het strand rijdt, verworpen.



Eerder vandaag meldde het college al dat zij voornemens was toestemming te verlenen aan de colonnes om over het strand te rijden.



De zaak draait om een aantal teams, waaronder dat van Max Verstappen, die tijdens de Formule 1 in Zandvoort in hotels in Noordwijk verblijven. Omdat zij bang zijn dat ze in ellenlange files vast komen te staan, vragen zij ontheffing aan om tussen 30 april en 3 mei twee keer per dag over het strand te mogen rijden.



Nadat bekend werd dat het college van de gemeente Zandvoort voornemens was toestemming te geven, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, gaven verschillende milieuorganisaties, waaronder Stichting Duinbehoud, al aan bezwaar aan te gaan tekenen.

Reacties

28-02-2020 06:21:17 stora

Oudgediende







Als die teams vroeg op pad gaan dan hebben ze geen last van file's.

Maar ze rijden door een stukje natuurgebied en daar mag niemand komen.

We kunnen dus ook hier zien dat geld regeert en dat beide gemeente raden geen ruggegraat hebben.

Ze hadden dat stukje ook over water gekund.

28-02-2020 07:06:48 Ronnymij

Senior lid











Zandvoort gaat enorm verdienen aan dit alles, evenals Noordwijk en de hele regio eigenlijk.Van dat geld moeten ze maar eens plannen maken om Zandvoort weer wat klasse te geven, met dezelfde hotels als Noordwijk. Dan blijven die teams vanzelf op lokatie.



Als oud Zandvoorter vind ik het leuk dat het weer terug komt, maar nooit ten koste van de natuur @stora : ik heb daar twee jaar gewoond aan de rand van de duinen, en weet dat het inderdaad een van de rustigste gebiedjes is. Er is een enorme verscheidenheid aan dieren, die verstoord gaan worden voor een kortstondig jaarlijks evenement.Zandvoort gaat enorm verdienen aan dit alles, evenals Noordwijk en de hele regio eigenlijk.Van dat geld moeten ze maar eens plannen maken om Zandvoort weer wat klasse te geven, met dezelfde hotels als Noordwijk. Dan blijven die teams vanzelf op lokatie.Als oud Zandvoorter vind ik het leuk dat het weer terug komt, maar nooit ten koste van de natuur

