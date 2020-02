United Consumers stuurt onbedoeld mailbom aan duizenden klanten

Consumentencollectief en energieleverancier United Consumers heeft de inbox van sommige klanten overspoeld met honderden mails die niet voor hen bedoeld zijn. Door het versturen van deze hoeveelheid aan mails zijn de privégegevens van honderden klanten gelekt.



Via de mails wordt gemeld dat een energieverbruiksoverzicht klaar staat om in te zien. Sommige klanten hebben honderden van deze mails ontvangen waarin de mailadressen van andere klanten te zien zijn.



Dat bevestigt United Consumers aan RTL Z. De storing is het gevolg van een menselijke én een technische fout. De eerste mails werden om 09.30 uur dinsdagochtend verstuurd. Een kwartier later kwam United Consumers erachter en kon de organisatie ingrijpen.



Ontvangers van de mails hebben geen toegang tot de energieoverzichten van andere klanten. Om het overzicht daadwerkelijk in te zien, moet worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord.



Sommige klanten kregen tientallen mails. Anderen zeggen dat ze honderden mails van de consumentenclub kregen. Het gaat om 2855 klanten die een of meerdere mails hebben gehad.



De klanten konden de mailadressen van de andere geadresseerden zien. Daarnaast waren ook postcode, huisnummers en klantnummers te zien.



Bij privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens druppelen sinds vanochtend klachten binnen van klanten. De toezichthouder is verplicht het lek te onderzoeken, als de klachten gaan de eigen persoonsgegevens van degene die de tip doorbelt.



United Consumers zal het lek zelf melden bij de toezichthouder als het een compleet beeld heeft van de fout en hoeveel data er gelekt zijn.

