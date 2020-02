Kat krijgt plaats op kieslijst voor gemeenteraadsverkiezingen

De uiterst linkse partij ‘La France insoumise’ (LFI) in het Franse Rennes en commun wil voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een kat op de lijst zetten. Op die manier willen ze meer aandacht besteden aan dierenwelzijn.



De kat Rec zal voor de volgende verkiezingen van 15 en 22 maart in Rennes en commun in Frankrijk op de lijst staan van de uiterst linkse partij ‘La France insoumise’ (LFI). Door een kater op de voorlaatste plaats van de lijst te plaatsen wil de partij meer aandacht besteden aan dierenwelzijn, vegetarisch eten en het verbod op wilde dieren in circussen. Het dier heeft de naam Rec gekregen om te vermijden dat de lijst achteraf ongeldig wordt verklaard.



Het gaat enkel om een symbolische actie van de partij. “Zelfs wanneer we 99,9% in de gemeenteraadsverkiezingen halen, wordt de kater niet verkozen”, geeft Félix Boullanger toe, campagnedirecteur van de kieslijst. In België kan een kat niet op een lijst staan. Ook andere diersoorten kunnen niet kandidaat zijn. Om lid te zijn, moet men ingeschreven zijn in het Belgische rijksregister en een blanco strafblad hebben.

Reacties

27-02-2020 22:07:54 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.346

OTindex: 1.713

Quote:

Om lid te zijn, moet men ingeschreven zijn in het Belgische rijksregister en een blanco strafblad hebben.

Dat blanco strafblad zou voor Nederland ook wel goed zijn Dat blanco strafblad zou voor Nederland ook wel goed zijn

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: