Snot schietende ambtenaar die collega's terroriseerde terecht ontslagen

De Gemeente Utrecht mocht een senior ambtenaar ontslaan die zijn afdeling jarenlang terroriseerde. De man was seksueel intimiderend, treiterde medewerkers, liet boeren en scheten en schoot stukjes snot naar collega's.



De man werkte sinds 1993 in een senior functie bij de gemeente Utrecht. In de herfst van 2016 stelde de gemeente een onderzoek naar de ambtenaar in, na een klacht van een collega over 'structureel pesten en intimidatie'.



Op basis daarvan werd hij ontslagen. Deze week verloor de man een hoger beroep tegen zijn ontslag.



Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRb) blijkt dat de rechtbank Midden-Nederland eerder ook al had geoordeeld dat de man terecht was ontslagen.



Volgens de rechtbank had de man 'stelselmatig grensoverschrijdend en intimiderend gedrag' vertoond en was hij verantwoordelijk voor een 'onveilige werksfeer' op de afdeling.



In de uitspraak van de CRb werden meer details openbaar over de 'dominante negatieve rol' die de man jarenlang op zijn afdeling vervulde.



"Hij maakte herhaaldelijk de opmerking dat hij collega’s kon maken en breken, maakte seksistische en ongepaste opmerkingen naar vrouwen, raakte ze soms ongevraagd aan, zocht informatie van vrouwen op via het internet, maakte kleinerende opmerkingen over het uiterlijk van collega's en vertoonde ongepast gedrag op het werk, zoals het laten van winden en boeren en het wegschieten van stukjes snot naar collega's."



Ook verstuurde de man foto's naar collega's van een vrouwelijk geslachtsorgaan met geslachtsziekte omdat een vrouwelijke collega had verteld over een operatie aan haar vagina. Daarnaast stuurde hij foto's van lilliputters omdat een andere collega klein van stuk was.



Verder maakte hij een Sinterklaasgedicht over een collega die zou stinken, met als conclusie dat ze maar zelfmoord moest plegen.



De Centrale Raad van Beroep volgde de ambtenaar niet in zijn visie dat 'dit alles was te vatten onder humoristisch gedrag dat paste in de op de afdeling heersende werksfeer'. De Raad bekrachtigde het eerdere oordeel van de rechter, dat de gemeente de man mocht ontslaan.

Reacties

27-02-2020 18:18:29 emmertje

Oudgediende



Quote:

met als conclusie dat ze maar zelfmoord moest plegen.



Zou deze ex-ambtenaar het even kunnen voordoen?



Als 'dit alles was te vatten onder humoristisch gedrag dat paste in de op de afdeling heersende werksfeer', dan moet de stad Utrecht toch echt verworden zijn tot één grote puinzooi. Zou deze ex-ambtenaar het even kunnen voordoen?Als 'dit alles was te vatten onder humoristisch gedrag dat paste in de op de afdeling heersende werksfeer', dan moet de stad Utrecht toch echt verworden zijn tot één grote puinzooi.

27-02-2020 18:49:02 stora

Oudgediende



Ik kon ook een tijdje niet met een collega door 1 deur. Maar sinds ze bevallen is van een gezonde dochter gaat het weer prima @emmertje , sommige mensen vinden alles humor, tot ze zelf eens het onderwerp van een grap zijn. Dan staan ze gelijk op het achterste benen.Ik kon ook een tijdje niet met een collega door 1 deur. Maar sinds ze bevallen is van een gezonde dochter gaat het weer prima

27-02-2020 18:58:09 Mamsie

Oudgediende



Wonderlijk dat dit pestgedrag zo lang kon blijven duren.

Dat niet de hele afdeling hem teruggepakt heeft......

27-02-2020 19:25:43 HoLaHu

Erelid



@Mamsie : Hij maakte vaak de opmerking dat hij collega's kon maken en breken....Misschien had hij wat meer te vertellen daar, of misschien was hij goeie vrienden met de baas?

