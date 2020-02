Als verveling toeslaat...

Oud-marinier (62) zet nieuw wereldrecord ‘planking’ op ruim 8 uur.Een Amerikaanse ex-marinier heeft bewezen zelfs op zijn 62-ste nog superfit te zijn. George Hood wist ruim 8 uur lang op zijn tenen en onderarmen te balanceren, waarmee hij een nieuw wereldrecord planking vestigde: 08.18,15.Hood, afkomstig uit Naperville, Illinois, had het wereldrecord in 2011 al eens in handen, maar verloor het in 2016 aan de Chinees Mao Weidong. Sindsdien was hij vastbesloten de titel weer in eigen handen te krijgen. Daarvoor trainde hij de afgelopen anderhalf jaar gemiddeld 7 uur per dag.,,Ik zat 4 tot 5 uur per dag in de plankhouding’', vertelde Hood tegen CNN. ,,En dan doe ik nog eens 700 push-ups per dag, 2000 sit-ups en 500 been-squats. Volgens de Guinness Worlds Records organisatie, besteedde Hood zo’n 2100 uur aan planking als voorbereiding op zijn recordpoging.RockmuziekOm zijn gedachten tijdens de lange uren te verzetten, draaide Hood rockmuziek van Van Halen en Rammstein. Het moeilijkste punt is volgens hem wanneer het brandende gevoel in zijn ellebogen begint en de huid begint te bloeden. ,,Als mijn coach me eenmaal daardoor heen heeft gesleept, dan begint alles gevoelloos te worden en wordt het gemakkelijker.’'Om de herovering van het wereldrecord te vieren perste Hood er nog even een snelle 75 push-ups uit.