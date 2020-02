Polsstokspringer geeft meer details vrij over zijn pijnlijkste sprong ooit

Een Amerikaanse polsstokspringer die een nogal behoorlijk pijnlijke ervaring meemaakte tijdens een training, heeft een woordje uitleg gegeven over het opmerkelijke ongeval. “Ik had 18 hechtingen nodig”, vertelde hij aan een lokale tv-zender.De 21-jarige Zach McWhorter wou tijdens zijn polsstoktraining een leuk TikTok-filmpje maken, maar dat liep helaas wat uit de hand. Op de beelden is te zien hoe de student over de dwarslat geraakt, maar dat de stok vervolgens recht in zijn scrotum terechtkomt. Ai.Het filmpje werd gemaakt door niemand anders dan Zach’s vader, die zijn coach is, maar ook zijn brood verdient als… uroloog. Hij nam zijn zoon mee naar zijn bureau en had 18 hechtingen nodig om het zaakje terug bijeen te brengen. “Ik had me nog nooit zo verbonden gevoeld met mijn vader”, grapte Zach. “Voorlopig gaan we ervan uit dat er niks mis is met mijn teelballen en blijft er alleen een litteken over. Ooit zullen we er natuurlijk wel achter komen of ze nog werken.”