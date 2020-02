Huisbaas gooit codes weg: 54 miljoen euro aan bitcoins kwijt

In Ierland heeft de voormalige huisbaas van een voor drugshandel veroordeelde crimineel een papiertje weggegooid met codes die toegang gaven tot bitcoin-accounts.



De 49-jarige Clifton Collins uit Dublin werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor het kweken en verkopen van cannabis. Toen de Ierse opsporingsdienst Criminal Assets Bureau (Cab) het geld wilde claimen, kwamen de ambtenaren erachter dat het geld gestald was in verschillende bitcoin-accounts. Het gaat om een totaal van 6000 bitcoins, goed voor zo'n 54 miljoen euro.



Het enige probleem is dat de codes die toegang geven tot de bitcoins verdwenen zijn. Volgens The Irish Times had Collins alle benodigde codes op een A4'tje uitgeprint en deze in het voorvak van zijn vistas gestopt. Bij een opruiming van het appartement liet de huisbaas alle waardeloze dingen weggooien, waaronder de vistas.



In andere bitcoin-accounts vond de opsporingsdienst nog wel 1,5 miljoen euro aan bitcoins, plus nog 100.000 euro in cash. Ook had Collins een gyrocopter in bezit waarin hij zelf kon vliegen.



De rest van het geld is waarschijnlijk verloren gegaan voor de Ierse staatskas. De opsporingsdienst hoopt op dat de technologie het in het toekomst mogelijk maakt om alsnog toegang tot de bitcoinwallet te krijgen.

Reacties

27-02-2020 06:28:30 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.694

OTindex: 2.468



Of die huisbaas dat wist?

Of die huisbaas dat wist?

Daar komen ze wel achter als hij binnenkort in een dure wagen rijdt

27-02-2020 07:35:43 emmertje

Oudgediende



WMRindex: 17.745

OTindex: 66.546

@stora :

Mensen die niet met bitcoins bezig zijn, die hebben ook niet door dat het een waardevol papiertje is.

Mensen die niet met bitcoins bezig zijn, die hebben ook niet door dat het een waardevol papiertje is.



Ik zou ook niet weten hoe toegangscodes tot bitcoins eruit zouden moeten zien. Dus die fout is zeer snel gemaakt lijkt me.

27-02-2020 07:45:50 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 807

OTindex: 73

Wat ik wel weet is dat als bitcoin codes verloren gaan er werkelijk geen enkele manier meer is om de bitcoins terug te halen, die veiligheid zitten in bitcoins zelf ingebouwd.



Dus dit is praktisch hetzelfde als het in de fik steken van 54 miljoen euro aan cash.



Alle andere bitcoins in de wereld worden op dat moment vanwege vraag/aanbod net ietsje meer waard en deze komen nooit meer terug.



Laatste edit 27-02-2020 07:46

