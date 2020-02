Vrouw heeft al US$ 26.000 besteed aan tatoeages over lichaam, inclusief oogballen

Een vrouw heeft al ruim US$ 26.000 besteed aan tatoeages over haar geheel lichaam en gezicht- inclusief haar oogballen die nu blauw zijn.Amber Breeana Luke, 24, liet haar eerste tatoeage plaatsen op 16-jarige leeftijd, omdat ze wilde weten hoe die aanvoelde, maar raakte meteen verslaafd.Nu is elke centimeter van haar lichaam bedekt met tatoeages in de vorm van teksten, bloemen, schedels, dieren en blokpatronen.De Australische vrouw zegt: “ik wilde gewoon eerst weten hoe het aanvoelde, maar toen de naald mijn lichaam penetreerde, voelde het aan als ‘thuis’. Ik voelde mij er goed bij en moest gewoon meer.”“Mijn echte passie voor tatoeages startte op mijn 20ste. Ik liet steeds meet extreme tekeningen plaatsen. Ik voel mij niet van deze aarde wanneer ik mij laat tatoeëren. Geen slecht gevoel, maar het lijkt juist alsof alle negatieve energie uit mij verdwijnt.”Amber heeft meer dan 150 tatoeages en zegt dat ze bij dat aantal is stoppen met tellen. Zelf weet ze niet hoeveel ze heeft, maar het zal zeker de 200 zijn gepasseerd.Ook haar tong liet ze in tweeën splitten. Haar meeste geschokte tatoeage is die van haar oogballen die ze felblauw liet kleuren.