Herrie in de Plantagebuurt: bewoners worden gek van lawaai warmtepompen

Goed voor het klimaat, maar is het leuk om naast te leven? Veel Amsterdammers zijn klimaatbewust en kiezen tegenwoordig voor milieuvriendelijke manieren om hun huis te verwarmen, bijvoorbeeld door een warmtepomp op het dak te plaatsen. De apparaten dragen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar hebben wel een nadeel: ze maken een zoemend geluid. In de Plantagebuurt worden sommigen 'gek van de herrie'.



'Het was ooit een oase van rust, een droom die werkelijkheid werd toen ik zeven jaar geleden hier naartoe kon verhuizen', schrijft Botte Jellema, bewoner van de Plantage Middenlaan, op zijn website, waar hij buurtbewoners oproept tot actie. 'Na jaren van heftige bouwwerkzaamheden bij de hotelburen, leek het paradijsje compleet...'



Maar toen de installaties kwamen die de temperatuur in de hotels moeten reguleren, was het over met de rust. 'Lawaai in de tuin, bromtonen in slaapkamers en extra hitte op toch al warme dagen', aldus Jellema. En hij is niet de enige. 'Ik weet in ieder geval twee buren die ook last hebben van die bromtoon.'



Henk Kranenberg is geluidsexpert voor een warmtepompenmerk, en spreekt liever over 'geluid' in plaats van lawaai dat van de pompen komt. Volgens Kranenberg zou er meer aandacht besteed moeten worden aan de plek waar de installaties geplaatst worden en aan de isolatie. 'Er moet beter worden gekeken naar reflectiepunten en geluidschermen zodat de overlast beperkt wordt, geluid is een subjectieve waarneming, wat voor de één prima is, is voor de ander heel vervelend.'



Een warmtepomp genereert op een energie-efficiënte manier warmte of koude en weet dat uit de buitenlucht te halen, maar ook uit de bodem, dus het kan ook zijn dat er een bodeminstallatie gemaakt wordt, misschien wel uit de grachten van Amsterdam.



Midvast, de ontwikkelaar van het pand 'Hotel De Jonker', zegt dat het mis is gegaan met de plannen toen het monumentale pand moest worden verbouwd.



'Op die tekeningen hebben wij destijds een speciale technische ruimte opgenomen op de tweede verdieping van het pand om installaties in te plaatsen', aldus Midvast. 'Die ruimte bleek achteraf te klein waardoor we de rest van de apparaten ergens anders kwijt moesten. We hebben voorstellen bij de gemeente neergelegd om deze installaties weg te werken, zo hebben we verzoeken ingediend om een uitbouw te plaatsen of de kelderbak te vergroten, beide aanvragen werden afgeschoten door een ambtenaar van de gemeente.'



Janine Abbering, bevriend met Botte Jellema, vroeg al eerder aandacht voor het lawaai van warmtepompen.

Reacties

26-02-2020 12:38:08 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.885

OTindex: 14.140

S Quote: geluid is een subjectieve waarneming, wat voor de één prima is, is voor de ander heel vervelend.



Nou, om die reden zijn er apparaten ontwikkeld waarmee je objectief het aantal decibels kunt meten.

26-02-2020 13:13:07 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.841

OTindex: 18.170

Quote:

'Op die tekeningen hebben wij destijds een speciale technische ruimte opgenomen op de tweede verdieping van het pand om installaties in te plaatsen', aldus Midvast. 'Die ruimte bleek achteraf te klein OK, de ontwikkelaar heeft dus een stomme fout gemaakt door de ruimte voor installaties verkeerd te berekenen en hij probeert de schuld daarvan nu af te schuiven op een gemeenteambtenaar die mogelijk goede redenen heeft om de alternatieven niet goed te keuren. OK, de ontwikkelaar heeft dus een stomme fout gemaakt door de ruimte voor installaties verkeerd te berekenen en hij probeert de schuld daarvan nu af te schuiven op een gemeenteambtenaar die mogelijk goede redenen heeft om de alternatieven niet goed te keuren.

26-02-2020 13:16:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.457

OTindex: 22.733

@BatFish : Maar voorlopig gaat de overlast voor de omwonenden door.

26-02-2020 13:35:17 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.841

OTindex: 18.170

@Emmo : Dat is zeker waar. En een continue bromtoon op de achtergrond kan heel erg op je zenuwen gaan werken. ik ergerde me gewoon aan die afschuifmentaliteit, maar aan het probleem verandert het niks.

26-02-2020 14:25:47 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.344

OTindex: 1.713



Jammer dat er dan een ambtenaar is die daar, om welke reden dan ook, niet aan mee wil werken. @BatFish : Ik vind het anders best loffelijk dat de ontwikkelaar een oplossing wilde zoeken. Dat gaat vaak behoorlijk in de papieren lopen.Jammer dat er dan een ambtenaar is die daar, om welke reden dan ook, niet aan mee wil werken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: