Amerikaans echtpaar raakt verdwaald en overleeft week in bos

Een ouder echtpaar ging op Valentijnsdag in de Amerikaanse staat Californië een rondje wandelen. Ze raakten verdwaald en werden pas een week later teruggevonden. Hoewel hulpverleners alle hoop hadden opgegeven, waren de twee nog in leven. "Dit is een wonder."Carol Kiparsky (77) en Ian Irwin (72) werden dit weekend teruggevonden in een dichtbebost gebied in de buurt van San Francisco. Dat schrijven Amerikaanse media.Het echtpaar verbleef op Valentijnsdag in een AirBnB vlakbij het plaatsje Inverness. Vanuit daar maakten ze een wandeling. Ze namen echter ergens een verkeerde afslag en verdwaalden hopeloos.De volgende dag hadden ze uit moeten checken, maar schoonmakers vonden alle bezittingen van het echtpaar nog in de accommodatie. Ook lagen de telefoon en portemonnee van de twee nog in het vakantiehuisje.Toen ze een dag later niet verschenen bij een afspraak, startte de politie een grootschalige zoekactie. Bijna een week zochten honderden vrijwilligers het bosgebied en omliggende wateren af. Ook een duikteam, drones en boten met radarapparatuur werden ingezet.Toen het stel na een paar dagen nog niet gevonden was, hadden hulpverleners de hoop opgegeven de twee nog levend terug te vinden. Toch werd er doorgezocht naar de lichamen van de twee wandelaars.Dit weekend stuitten de vrijwilligers dan toch op het echtpaar, dat nog altijd in leven was. Ze bevonden zich in een zeer dichtbebost gebied en hadden overleefd door water uit een plas te drinken. Ze hadden een week niets gegeten en 's nachts was het kwik tot het vriespunt gedaald.Het stel werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale korpschef Brenton Schneider is het een wonder dat de twee nog in leven zijn. "Ze dachten dat ze er geweest waren."