Vrouwen kiezen soms voor een penis op hun vingernagels

Het lijkt misschien raar, maar steeds meer vrouwen kiezen ervoor om een penis op hun nagel te lakken. Sommige gaan er zeer creatief mee te werk en verwerken een piemel tot een boom of kaars. Zou jij het overwegen of zou je er iemand mee willen zien rondlopen?Vrouwen kiezen tegenwoordig steeds meer voor een penistekening op hun nagel in plaats van een doodgewoon kleurtje. Een simpel kleurtje is niet meer voldoende, dus gaan ze voor iets veel creatiever. Ze kiezen bijvoorbeeld voor verschillende kleuren of voor glitters of ze gaan zelfs voor grappige penistekeningen.