Vakkenvuller vindt gevaarlijke spin in doos bananen uit Costa Rica

ZWANENBURG - Een vakkenvuller van de Lidl heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Tijdens het uitpakken van een doos bananen kwam hij oog in oog te staan met een giftige 'huntsman spider.' Het harige beestje bleek een verstekeling uit Costa Rica.



"Ik dacht dacht ze gas over de bananen spoten zodat dit soort dieren de tocht naar Europa niet overleven", vertelt een medewerker van Dierenambulance De Ronde Venen / Amstelland. "Maar misschien is 'ie immuum geworden", verklaart hij.



Erg geschrokken was de medewerker van de supermark in ieder geval niet. "Hij heeft de spin in een theeglas gevangen. Dat is knap want hij is razendsnel. De medewerker moet dus razendsnel zijn geweest of stalen zenuwen hebben, want de spin is giftig", aldus de medewerker van de Dierenambulance.



Inmiddels is de spin -met poten die wel 15 centimeter lang kunnen worden- overgebracht naar de Reptielenopvang Zwanenburg. Naar alle waarschijnlijkheid zal het hier lange tijd blijven. "Deze dieren kunnen wel vijf jaar oud worden", vertelt de eigenaar van de opvang. "En ik vrees dat niemand hem wil adopteren", besluit hij.

