Vijf taxichauffeurs aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs

De politie heeft afgelopen weekend vijf taxichauffeurs aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs.



Dat meldt de politie op Twitter.



Zaterdagnacht werden bijna veertig taxi's op drie locaties in de stad gecontroleerd. Naast de aanhoudingen werden ook veel boetes uitgedeeld.



Zo werden chauffeurs onder andere betrapt op het rijden zonder chauffeurskaart, rijden zonder gekeurde taxameter, rijden zonder ritregistratie en voor het rijden zonder een boordcomputer (het systeem waarmee taxiritten en arbeidstijden worden geregistreerd).



De boetes varieerden van 360 euro tot ruim 4000 euro. Daarnaast is er ook twee keer een taxi in beslag genomen.

Reacties

25-02-2020 22:22:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.999

OTindex: 33.754

dan neem je een dure taxi omdat je met een paar glazen alcohol niet meer wilt rijden

25-02-2020 22:29:42 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 822

OTindex: 2

Wnplts: dorst

Quote:

Daarnaast is er ook twee keer een taxi in beslag genomen. Kunnen die chauffeurs dan wel of niet met de taxi naar huis, of moeten ze de bus pakken? Kunnen die chauffeurs dan wel of niet met de taxi naar huis, of moeten ze de bus pakken?

25-02-2020 23:10:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.445

OTindex: 22.713

@tonktwee : In dit geval lijkt me de benenwagen het aangewezen middel van vervoer.

25-02-2020 23:23:29 KhunAxe

Senior lid

WMRindex: 291

OTindex: 58

Ik vermoed dat men drugs neemt om wakker te blijven maar daar kan Red Bull ook bij helpen. Hoe dan ook, deze mensen zou verboden moeten worden om ooit nog ergens als chauffeur an de slag te mogen gaan! Onverantwoord gedrag, hoe je het ook bekijkt. Vijf van de veertig? Dat is veel zeg!Ik vermoed dat men drugs neemt om wakker te blijven maar daar kan Red Bull ook bij helpen. Hoe dan ook, deze mensen zou verboden moeten worden om ooit nog ergens als chauffeur an de slag te mogen gaan! Onverantwoord gedrag, hoe je het ook bekijkt.

