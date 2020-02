GVB-fans vaak mensen met autisme, hoe kan dat?

De 26-jarige Colin Huigen, die een verstandelijke beperking en autisme heeft, is van kleins af aan groot fan van het GVB. Hij weet bijna alle tramlijnen uit zijn hoofd. Opvallend genoeg zijn de GVB-fans vaak mensen die te maken hebben met autisme, maar hoe kan dat?



Voor Colin is het een spannende dag. Hij is vandaag conducteur voor een dag. 'Zoveel mensen!' Om er zeker van te zijn dat hij weet wat hij de passagiers moet vertellen, heeft hij een lijst met wat hij per halte kan omroepen. 'Waterlooplein, overstappen voor de metro. Hermitage, Waterloopleinmarkt en flee-market', klinkt het door de luidspreker.



Colin is al zijn hele leven druk bezig met het vervoersbedrijf, vertelt zijn moeder Trudi Huigen. 'Hij schreef brieven naar het GVB, kent alle tramlijnen en corrigeert conducteurs wanneer het niet goed gaat. Mensen vinden hem dan een bemoeial, maar hij weet het gewoon heel goed', vertelt ze trots. 'Als je nagaat dat hij op zijn zesde nog geen woord had gesproken dan word ik hier wel emotioneel van.'



Zelf beaamt Colin zijn voorliefde voor het GVB. 'Ik vind het zo mooi omdat het de stad verbindt.' Hij is niet de enige fan van het bedrijf, ruim 300 mensen gaven zich op om 'conducteur voor een dag' te mogen zijn, een project dat, naast het werven van nieuwe werknemers, in het leven werd geroepen om fans te verblijden. 'We hebben veel superfans die ons opbellen om te vragen of ze een keer mee mogen rijden. Dat zijn vaak mensen met autisme die een fascinatie hebben voor het OV. Heel bijzonder', vertelt woordvoerder Mireille Muller.



Stefan Pruijn, gedragsdeskundige van het Autismecentrum, kijkt er niet van op dat vaak mensen, die te maken hebben met autisme, fan zijn van het GVB. 'Mensen met autisme houden van structuur en voorspelbaarheid. Bussen en treinen hebben dat. De deuren gaan altijd open en dicht, de lijnen zijn altijd hetzelfde en het zijn dezelfde haltes. Dat is dus heel voorspelbaar.'



Hij begeleidt een groep van dertig kinderen, waarvan zeker vijf groot fan van het GVB. Sommigen kennen zelfs het hele netwerk uit hun hoofd, vertelt Pruijn. 'Die weten bij elke lijn waar hij start, eindigt en alle tussenstops. Superknap.'



Colin vond het een geslaagde dag. 'Ik ben zeer tevreden. Ik vond het heel erg leuk en gezellig.' Inmiddels is de aanmelding voor 'conducteur voor een dag' van dit jaar gesloten.

'Mensen met autisme houden van structuur en voorspelbaarheid.



Als vader van een autist kan ik dat beamen.



Echter zou voor mijn zoon dit tram-gedoe niks zijn. Teveel mensen, dus teveel drukte, dus stress all around. Hij zal de tram uit vluchten ! Als vader van een autist kan ik dat beamen.Echter zou voor mijn zoon dit tram-gedoe niks zijn. Teveel mensen, dus teveel drukte, dus stress all around. Hij zal de tram uit

de dienstregelingen en gegevens van verschillende trams kijken in een rustige omgeving, dat is misschien wel iets voor hem.... de dienstregelingen en gegevens van verschillende trams kijken in een rustige omgeving, dat is misschien wel iets voor hem....

Echter het vaak fan van vervoersmiddelen of zo zijn, gooi ik direct naar het rijk der fabeltjes



Het klopt inderdaad wel dat autisten makkelijk met gegevens overweg kunnen en snel dingen waar een bepaalde structuur in zit uit hun hoofd kennen. Maar hoe zwaarder de vorm van autisme, hoe rampzaliger het voor hen is wanneer een vervoersmiddel niet precies op tijd rijd. En zoals Als autist zijnde, kan ik inderdaad beamen dat structuur en voorspelbaarheid het beste bij ons werkt.Echter het vaak fan van vervoersmiddelen of zo zijn, gooi ik direct naar het rijk der fabeltjesHet klopt inderdaad wel dat autisten makkelijk met gegevens overweg kunnen en snel dingen waar een bepaalde structuur in zit uit hun hoofd kennen. Maar hoe zwaarder de vorm van autisme, hoe rampzaliger het voor hen is wanneer een vervoersmiddel niet precies op tijd rijd. En zoals @emmertje al zegt, dan ook nog eens de drukte. Dit geeft veel te veel indrukken / prikkelingen om te verwerken.

