Te koop: studiootje in Parijs

Het valt al niet mee om in Parijs een

huis te vinden,maar een betaalbaar huis

is helemaal zoeken naar een speld in

een hooiberg.Hoewel.. we hebben iets

gevonden in het centrum van de Franse

hoofdstad,met zicht op de Eiffeltoren.



Het gaat om een bescheiden studio van

30 vierkante meter.In die ruimte moet

je al je spullen zien te proppen.Maar

wat wil je,voor een spotprijsje van

945.000 euro?



De verkopend makelaar heeft op sociale

media bakken kritiek en haatberichten

over zich heen gekregen."Schaam je je

niet?",is de meest gehoorde reactie.

Reacties

25-02-2020 18:24:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.193

OTindex: 75.434

Moet je doen!

voor nog niet eens een miljoen!

En kijken naar de Eiffeltoren

kan toch iedereen bekoren.

De koopprijs lijkt me geen bezwaar

voor een beetje miljonaar .



Kom op mensen, sla je slag!





25-02-2020 18:26:10 vaughn

Actief lid

WMRindex: 110

OTindex: 9

Wnplts: In a galax



En als je goed kijkt kun je nèt de eiffeltoren niet zien...



25-02-2020 18:46:07 vaughn

Actief lid

WMRindex: 110

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

@Sjaak : Meer boom dan Eiffeltoren, staat wel erg dichtbij overigens. Meer boom dan Eiffeltoren, staat wel erg dichtbij overigens.

