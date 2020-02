25-02-2020 16:40:31

Idioten zijn het, ondanks dat ze in andere opzichten veelal volkomen normaal zijn. Eén van mijn vrienden is een hartstochtelijk Platte Aarde aanhanger en hij is echt niet dom.Deze mensen hebben iets, een gigantische blinde vlek! Ongeacht met welke (logische) argumenten of zelfs bewijzen komt, ze doen die altijd af als zijnde niet waar, en je komt er niet doorheenIk kan met die man over veel dingen praten en dan is hij gewoon als jij en ik, goed geschoold en niet dom.. Maar begin niet over de Platte Aarde! Dan krijgt hij 't schuim op z'n bek, zoals we bij ons zeggenBest wel een beetje raar volk, eerlijk gezegd