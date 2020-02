“Mad” Mike Hughes lanceert zichzelf met zelfgemaakte raket om te bewijzen dat de aarde plat is, maar komt om bij crash

De Amerikaanse stuntman Michael Hughes (64) – ook bekend als “Mad” Mike Hughes en “Rocketman” – is zaterdag omgekomen toen hij zichzelf de

Nou weet hij waarschijnlijk nog niet of de wereld plat is, wél dat hij hard is...

25-02-2020 14:33:06

Zijn landgenoten plegen dan te zeggen: "He had it coming."



Ik vraag me toch af wat hij voor argumenten tegen een gewone lijnvlucht had. In mijn ervaring kun je daarin de ronding van de aarde al waarnemen.