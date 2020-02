ESA betaalt je om vijf dagen lang in bad te liggen

De studie zal later dit jaar plaatsvinden in het testcentrum in Toulouse. De ESA wil dat 20 vrouwen vijf dagen in een droog onderdompelingsbad gaan liggen om de effecten van gewichtloosheid op het menselijk lichaam te testen.De deelnemers liggen in het bad op een waterdicht zeil, waardoor ze dus niet echt nat worden. De ESA legde uit: “Droge onderdompelingsstudies brengen met zich dat er minder druk is op het lichaam omdat de vrijwilligers zelfs in het bad ondersteund worden, een toestand die de zwevende toestand van astronauten in het Internationaal Ruimtestation nabootst.”Als voor wie denkt dat dit een makkie is: de ESA maakt duidelijk dat het om een ernstig wetenschappelijk onderzoek gaat en helemaal niet zo leuk is. Het hoofd van het team, Jennifer Ngo-Anh, zei: “We krijgen veel aanvragen van vrijwilligers voor deze studies, maar ze zijn geen lachertje.”Het is niet bekend hoeveel de deelnemers precies betaald zullen krijgen, maar bij vorige studies werden mensen meer dan US$ 12.000 betaald om 89 dagen in een bed te liggen.