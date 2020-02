Ophef in India om dwingend sterilisatieplan voor mannen

In de Indiase deelstaat Madhya Pradesh is ophef ontstaan over het plan om gezondheidsmedewerkers het target te geven dit jaar tenminste één man ervan te overtuigen zich te laten steriliseren. Als dat niet zou lukken, zouden ze hun baan verliezen.



In de deelstaat is gezinsplanning vooral een vrouwentaak. Mannen denken er volgens de krant The Guardian dat sterilisatie gelijk staat aan castratie, met verstrekkende gevolgen voor hun seksualiteit en potentie.

Bittere herinneringen



Het idee, dat werd geopperd door een politieke partij, is opmerkelijk omdat het land nog bittere herinneringen heeft aan een sterilisatiecampagne onder toenmalig premier Indira Gandhi in 1975. Dorpen werden toen afgesloten en mannen vrijwel bussen ingesleept voor een gedwongen castratie.



Meer dan 6 miljoen mannen werden in een jaar tijd gesteriliseerd en 2000 stierven er door verprutste operaties. Toen dat trauma weer ter sprake kwam, zag de premier van Madhya Pradesh zich gedwongen het plan in te trekken.



Overbevolking is al langer een probleem in het land. Met 1,3 miljard inwoners is India het op één na grootste land ter wereld. In zestig jaar verdrievoudigde de omvang van de bevolking.

Reacties

23-02-2020 11:16:23 Zeeuw

Junior lid

WMRindex: 14

OTindex: 0

Ik begrijp dat het geen reeël idee is en ook lichtelijk onetisch, maar als we een aantal generaties max 2 kindere zouden krijgen per persoon. Dan loopt de wereldbevolking naar beneden. Maar wij mensen gaan het waarschijnlijk zo ver laten komen dat de situatie zo uit de hand loopt dat het zichzelf oplost door hongersnoden, oorlogen, (misschien) klimaatverandering etc

23-02-2020 11:26:06 KhunAxe

Senior lid

WMRindex: 174

OTindex: 27

@Zeeuw : Ach, de Chinezen hebben vele jaren het één kind beleid gevoerd en dat heeft ook geen donder geholpen, er zijn nog steeds zo'n 1.3 miljard Chinezen

23-02-2020 11:53:54 Zeeuw

Junior lid

WMRindex: 14

OTindex: 0

@KhunAxe ja omdat dit beleid werd opgelegd, en ja wat doe je als iemand meer kinderen wil. Je zou kunnen kiezen om geen financiële steun te geven voor het extra kind, maar voor rijken maakt dit niks uit en bij armen is uiteindelijk het kind de dupe. Blijft een lastige kwestie, het probleem zit hem helaas ook niet echt in het westen, wij hebben al jaren een dalend geboortecijfer.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: