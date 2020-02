Komt er alsnog een hunebed in het centrum van Assen?

Kunstenaar Arie Fonk wilde 18 jaar geleden een hunebed in het Asser centrum bouwen. Nu zowel het Koopmansplein als het Acmesa-terrein op de schop gaat, blaast hij zijn plan nieuw leven in.Groots waren zijn plannen in het najaar van 2002. Kunstenaar (en op dat moment Statenlid) Arie Fonk uit Rolde wilde het centrum van Assen verfraaien met een replica van een hunebed. Het liefst op het Koopmansplein. En anders op de Brink, de Markt of op een andere centrale plek in de stad.In deze tijd van de Hunebed Highway en een compleet vernieuwd Hunebedcentrum in Borger is het nauwelijks voor te stellen, maar in 2002 vond Fonk dat Drenthe, en dus ook de hoofdstad, weer trots moest worden op het hunebed. „Drenthe moet er veel meer van doordrongen zijn dat het iets heel bijzonders is wat we hebben”, liet hij destijds optekenen.Uiteindelijk nam het gemeentebestuur, tot teleurstelling van Fonk, de bouwvergunning niet in behandeling. Maar nu op het oude Acmesa-terrein een nieuwe woonwijk komt en het Koopmansplein wordt vernieuwd, ziet de kunstenaar toch weer mogelijkheden.„Toen ik over de nieuwe woonwijk las, veerde ik meteen op. Ik dacht: Arie, als je nog iets wilt met je plan, dan is het nu of nooit. Nu kunnen ze een kunstwerk als dit nog meenemen in de plannen. Binnenkort ga ik dan ook zeker langs bij de gemeente.”Het maakt Fonk weinig uit waar het hunebed komt te staan. Het Koopmansplein zou mooi zijn, maar het Acmesa-terrein is ook goed. Vooral omdat de beoogde deksteen van het hunebed ooit voor de ingang van de in 2007 gesloopte melkfabriek stond. Inclusief de spreuk ‘Acmesa, onverzettelijk sinds 1903’.De toenmalige directeur van Acmesa heeft deze kei ooit voor de ingang gezet, maar hij ligt nu al jaren bij Fonk in de tuin. Wie goed kijkt, kan de tekst zelfs nog lezen op de onderzijde. „Het is waarschijnlijk een menhir geweest. Die zijn door heel Europa neergezet, van Carnac in Frankrijk tot in Denemarken.”Het zou een mooie deksteen zijn voor de replica, maar hij kan dus ook in zijn eentje worden neergezet, als herinnering aan Acmesa. „Misschien op een rotonde of bij een kruising in de nieuwe wijk ofzo. Dat lijkt mij wel wat.”In 2002 organiseerde Fonk samen met het Dagblad van het Noorden een enquête, waarin Assenaren konden aangeven of en op welke plek zij het hunebed wilden hebben. Uiteindelijk bleek de meerderheid van de ondervraagden niet te zitten wachten op het kunstwerk. Bang dat dit nu opnieuw het geval is, is hij niet.„Mocht het plan opnieuw niet doorgaan, dan gaat de zogenoemde steen van Acmesa naar De Baak op het Balloërveld. Daar heb ik van zwerfkeien een markeringspunt gemaakt langs het Pieterpad. Maar hopelijk komt het niet zover, het zou heel mooi zijn als de kei van Acmesa toch nog in Assen te zien zal zijn.”