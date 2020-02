Model met downsyndroom doet monden openvallen op catwalk

Een Puerto Ricaans model schitterde onlangs op de ‘New York Fashion Week’. Ze werd daarbij toegejuicht door de hele zaal.Haar hele leven droomde Sofía Jirau ervan om ooit op de catwalk te paraderen. Het 22-jarige model heeft het syndroom van Down, maar liet haar aandoening niet in de weg staan van haar grootste passie. Onlangs ging haar droom in vervulling op de ‘New York Fashion Week’, waar ze op de felbegeerde catwalk mocht lopen. Foto De hele zaal ging uit de bol en moedigde haar aan. “Het voelde zo goed. Iedereen klapte voor me”, vertelde ze aan Bored Panda.Sofía is hét bewijs dat geen enkele aandoening je hoeft tegen te houden om je dromen na te jagen. “Er zijn geen grenzen aan het leven. Ook jij kan al je dromen vervullen”, inspireert ze haar 68.000 volgers op Instagram.De knappe twintiger is niet alleen een professioneel model, ze heeft ook een eigen modemerk dat luistert naar de naam ‘Alavett’. De online winkel biedt van alles aan, van handtassen tot stickers.