Er staat een paard in de gang

De medewerkers van het crematorium in Uden zijn wel wat gewend maar ook zij keken donderdag even op bij het afscheid van een overledene. In de gang, met uitzicht op de kist, stond tijdens de dienst het paard dat heel veel betekende voor de overledene.



Het past in de trend om het afscheid steeds persoonlijker te maken", zegt DELA-woordvoerder Martijn van de Koolwijk. Bijvoorbeeld fraaie bolides die buiten staan als een autoverzamelaar wordt gecremeerd of de ruitervereniging die bij de ingang acte de présence geeft.



Huisdieren bij het afscheid passen in die ontwikkeling. Sinds een jaar of twee zijn die ook welkom in het Udens crematorium. "Vogels in een kooitje, poezen die onder de kist gaan liggen en honden bij de dienst, dat hebben we al allemaal meegemaakt. Maar dit was de eerste keer dat er een paard binnen stond", aldus Van de Koolwijk.



En na afloop van de dienst was er koffie met verse vijgen.

