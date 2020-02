Muntendammer (22) laat tatoeage van de vagina van zijn ex-vriendin bedekken

Martijn de Groot (22) liet in januari vorig jaar een wel heel bijzondere tatoeage zetten. Met een vriend deed hij mee aan het MTV programma Just Tattoo of Us, waarin twee mensen voor elkaar een tattoo-ontwerp uitkiezen. Voor de Muntendammer betekende dat een jaar lang rondlopen met het geslachtsdeel en de naam van zijn ex-vriendin op zijn bovenbeen. Sinds zaterdag staat daar ‘gelukkig’ een ander plaatje.



Wat bezielde je in hemelsnaam om je op te geven voor zo’n programma?



,,Bij ons in de kroeg, aan het eind van de avond toen de muziek al klaar was, riep een vriend van de andere kant van de bar: ‘We doen mee aan een televisieprogramma!’ Ik zei: ‘je doet maar.’ Toen had hij ons dus al opgegeven. Een week later werd ik gebeld. Ik had gezegd dat ik mee zou doen dus ja, wat moet je? Ik heb me aan de belofte gehouden. Later heb ik er natuurlijk wel spijt van gehad: het is niet mooi, een kut op je been.’‘

Heb je hem wel goed terug kunnen pakken met een tatoeage die nét zo lelijk was?



,,Nee, dat niet. Zijn tatoeage is nog wel mooi: dat is mijn moeder in bikini. Eigenlijk had ik hem wel beter terug moeten pakken. Maar ja, aan de andere kant spaar je je vriend ook wel weer. Dat heeft hij dus niet bij mij gedaan.’‘



,,Voor Kerst waren wij in CenterParcs, en ja, dan ga je toch van die glijbaan af. Toen ik uit de glijbaan kwam met mijn zwembroek omhoog, vroeg zo’n klein meisje: ‘Papa, wat staat er op zijn been?’ Nou leg dat maar eens uit. Ik ben gewoon weggelopen. Een korte broek gaat er nog wel overheen, maar als je aan het voetballen bent en je maakt een sliding dan komt hij er altijd nog wel onder uit. Ik ben er door mijn vrienden wel over geplaagd.’‘

En nu? Moet je nu voor eeuwig met het geslachtsdeel van je ex-vriendin op je bovenbeen rondlopen?



,,Nee! Mijn moeder heeft mij opgegeven voor een ander programma, Eerste Hulp Bij Tattoo Disasters. Ze hebben er afgelopen zaterdag overheen getatoeëerd. Ik ben wel blij dat mijn moeder me opgegeven heeft. Nu ben ik eindelijk van die kut-tattoo af. En dat is ook fijn voor mijn ex. Er stond bij de tattoo ‘mijn gedachtes zijn bij Liekje’, dus zij werd er in het begin wel veel op gewezen dat ze op mijn bovenbeen stond.’‘



,,Nee, helaas heb ik geen vriendin. Zo’n tattoo helpt ook niet echt mee in de liefde.’‘

Wat hebben ze zaterdag van de tatoeage gemaakt?



,,Dat mag ik nog niet vertellen tot het wordt uitgezonden. Maar dat er nu wat anders overheen staat, is super. Ik ben er zeker blij mee.’‘

Reacties

22-02-2020 10:03:26 Emmo

Quote:

Mijn moeder heeft mij opgegeven voor een ander programma, Eerste Hulp Bij Tattoo Disasters Verstandige moeder. Verstandige moeder.

22-02-2020 10:24:04 Ronin

"Een vriend heeft me opgegeven en dan zeg ik geen nee"... Serieus!?

22-02-2020 11:05:47 Mamsie

En heeft Lieke daadwerkelijk model gestaan/gelegen voor dit smerige ding?

22-02-2020 11:08:05 tonktwee

Quote:

Zijn tatoeage is nog wel mooi: dat is mijn moeder in bikini WOW, die is mooi! Zou ik daar een kopie van mogen laten maken op mijn schouder? WOW, die is mooi! Zou ik daar een kopie van mogen laten maken op mijn schouder?

22-02-2020 11:10:09 stora

@tonktwee , dan moet je je vol laten lopen in een kroeg en dan vragen ze of je mee wil doen aan een dom programma.

22-02-2020 11:13:59 KhunAxe

@Mamsie : @Mamsie :

En heeft Lieke daadwerkelijk model gestaan/gelegen voor dit smerige ding? QuoteEn heeft Lieke daadwerkelijk model gestaan/gelegen voor dit smerige ding?



Hij heeft dat ding laten zetten nadat ze uit elkaar waren, dus ik heb een vermoeden dat ze geen model heeft gelegen



Maakt verder natuurlijk niet uit, als je er één gezien hebt... Hij heeft dat ding laten zetten nadat ze uit elkaar waren, dus ik heb een vermoeden dat ze geen model heeft gelegenMaakt verder natuurlijk niet uit, als je er één gezien hebt...

22-02-2020 11:19:29 Mamsie

@KhunAxe : Nou, ik heb er een hoop gezien en het zijn net gezichten, allemaal eender en toch anders.

22-02-2020 11:29:15 KhunAxe

@Mamsie : Ik heb er ook veel gezien, minder dan jij wed ik, maar toch. En inderdaad, in detail verschillen ze, maar gemiddeld genomen bestaan ze allemaal uit dezelfde onderdelen, al dan niet behaard

22-02-2020 11:32:00 tonktwee

@stora : Moet ik dan naar Muntendam? Ik hoop het toch niet.

22-02-2020 11:34:52 stora

@tonktwee , snap ik dat je daar niet heen wil. Jij gaat liever naar Briefjesdijk.

22-02-2020 11:41:21 tonktwee

@stora : Eigenlijk liever naar Genéve, Jersey of de Kaaiman eilanden.

