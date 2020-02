Griezelige muur van beenderen en schedels ontdekt onder kathedraal in Gent

Tijdens de archeologische opgravingen rond de Sint-Baafskathedraal in Gent, België, zijn negen muurtjes gevonden die opgebouwd zijn uit beenderen uit de 15de eeuw.Het gaat dan voornamelijk over dijbenen en scheenbenen. De gaten tussen de muren zijn opgevuld met schedels. “Dit is uniek voor Vlaanderen”, klinkt het.De opgravingen rond de Sint-Baafskathedraal in Gent blijven verrassen. Er zijn al 1.000 volledige skeletten gevonden. En nu hebben archeologen er negen knekelmuurtjes opgegraven. De muren zijn opgebouwd met beenderen uit de 15e eeuw.“De muren bestaan uit menselijke botten”, vertelt projectleider Janiek De Gryse. “Het is opvallend dat ze alleen maar lange beenderen hebben gebruikt zoals dijbenen en scheenbenen. De armen hebben ze links laten liggen. Waarom ze dat gedaan hebben, weten we nog niet. Het kan zijn dat de lange beenderen gemakkelijker te stapelen zijn, maar misschien is er ook een symbolische reden.” De gaten tussen de muren zijn opgevuld met schedels. “Je zou het een lugubere ontdekking kunnen noemen”, lacht De Gryse.Waarvoor de muren gebruikt werden, is nog niet helemaal duidelijk. “We hebben nog veel vragen. Dat komt ook omdat er in Vlaanderen nog nooit zulke muren gevonden zijn”, gaat De Gryse verder. “Mijn collega’s en ik hebben nog nooit zoiets gezien. We zullen over de landsgrenzen heen moeten zoeken naar antwoorden.”Wat ze al wel weten is dat de muren waarschijnlijk gebouwd zijn om oude beenderen te bewaren. Een volledig lichaam kon vroeger niet zomaar weggegooid worden, omdat een verrijzenis dan niet meer mogelijk zou zijn.