India bouwt muur langs sloppenwijk vanwege bezoek Trump

India doet veel moeite om er zo mooi mogelijk uit te zien bij het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump, later deze maand.Het land laat zelfs een muur bouwen langs een sloppenwijk, zodat de Amerikaanse miljonair niet geconfronteerd wordt met de armoede in het land.De muur komt langs een wijk in de stad Ahmedabad waar naar schatting 800 families in armoedige omstandigheden verkeren.Een hoge functionaris bij de regering verklaarde dat de 400 meter lange afscheiding er komt om veiligheidsredenen.De aannemer heeft een ander verhaal en zegt dat “de regering niet wil dat de sloppen worden gezien”. “Ik kreeg de vraag om zo snel als mogelijk een muur te bouwen”, aldus de aannemer.Meer dan 150 metselaars zijn ingezet om het werk tijdig af te krijgen.