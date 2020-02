Vrouwen treffen leuke verrassing aan in pas gekochte kussens

Twee vrouwen die een paar kussens voor hun tuinzetels hadden aangeschaft in een brocantewinkel in Zürich, konden hun ogen niet geloven toen ze tussen de kussens een enveloppe vonden waarin ze niet minder dan 20.000 Zwitserse francs (bijna 19.000 euro) in bankbiljetten aantroffen.



De twee vrouwen trokken met hun vondst naar het dichtstbijzijnde politiekantoor. Het geld werd er nageteld en het bleek inderdaad om 20.000 Zwitserse francs te gaan. Onderzoek wees uit dat het geld toebehoorde aan een vrouw die intussen overleden was.



De familie van de vrouw had haar spullen, waaronder ook de kussens waartussen de enveloppe met het geld geklemd zat, naar de brocantezaak gebracht om ze daar te verpatsen.



Uit dankbaarheid en erkentelijkheid voor hun eerlijkheid gaf de dochter aan de twee eerlijke vinders een beloning van 3.000 Zwitserse francs (bijna 3.000 euro), zo meldt de politie van Zürich woensdag.

Reacties

20-02-2020 13:12:00 Mamsie

In plaats van op kussens zitten die mensen op rozen. Leuk verhaal, iedereen blij!

20-02-2020 13:23:51 supericecube

S ik had mooi niets gezegd en het lekker opgemaakt

20-02-2020 14:40:18 venzje

: Je zult het telkens moeten wisselen in euro's en dat gaat toch snel opvallen. @Mamsie : Hè bah, nee! Doorns in je kont! @supericecube : Je zult het telkens moeten wisselen in euro's en dat gaat toch snel opvallen.

