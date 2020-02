Gevonden schooltas uit 1957 geeft uniek kijkje in verleden

Een Amerikaanse studente legde in 1957 haar tas even bovenop de kluisjes van haar school. De tas viel ernaast en werd pas afgelopen jaar teruggevonden. De inhoud geeft nu een uniek kijkje in het leven van een gemiddelde tiener in de jaren vijftig.Naast de kluisjesrij zit een open kier die wordt afgeschermd met een lat. Chas Pyle, de conciërge van North Canton Middle School in de Amerikaanse staat Ohio, wilde de losgeraakte lat weer vastmaken, toen zijn oog viel op de rode tas.De inhoud van de tas werd gebruikt om de eigenaar te vinden: Patti Rumfola. Zij raakte de tas in 1957 kwijt en overleed in 2013. De school kwam in contact met haar familie en stuurde hen de tas toe.De school plaatste afgelopen week via Facebook foto's van de inhoud van de tas. "Het geeft een uniek kijkje in het leven van een gemiddelde betrokken tiener uit de jaren vijftig", schrijft de school op Facebook.In de tas zaten verschillende pasjes, een aantal zwart-wit foto's van vrienden, familie en een hond, en kauwgom in de wikkel. Daarnaast werden ook een kam en make-up, waaronder poeder en pastelroze lippenstift, in de tas gevonden.Rumfola's tas bevatte ook 26 cent, dit werd een speciaal aandenken voor haar kinderen. Zij bewaren ieder één van de munten als tastbare herinnering aan hun moeder.