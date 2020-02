Dorp betaalt je huur als je er komt wonen, al heeft het wel een duister kantje…

Een Italiaans dorpje wil nieuwe bewoners aantrekken door de huurprijzen nagenoeg volledig te betalen. Dat is volgens de burgemeester de enige manier om een leegloop tegen te gaan.



Onlangs bood het Italiaanse dorp Bisaccia huizen te koop voor de symbolische prijs van 1 euro om het aantal inwoners te laten toenemen. Een ander dorp, Teora, ziet zijn bevolking ook slinken, maar opteert voor een andere strategie om dat probleem op te lossen.



Burgemeester Stefano Farina is bereid om nieuwe inwoners elke maand 150 euro te geven om hun huur te kunnen betalen. Huurprijzen in het Zuid-Italiaanse dorp beginnen al vanaf 180 euro, dus dat scheelt al een slok op de borrel. Om in aanmerking te komen, moet je wel minstens drie jaar in Teora komen wonen én moet je minstens één kind hebben.



Farina kiest voor deze strategie opdat mensen de woningen niet als vakantiehuisjes gebruiken. “Ik geloof niet in huisaanbiedingen van 1 euro. Dat moedigt mensen niet aan om in het dorp te blijven. Ze komen gewoon enkele maanden op vakantie en keren dan terug. Dat is geen oplossing. Door mensen écht te laten wonen in het dorp en hun kinderen daar naar school te laten gaan, wordt er nieuw leven in het dorp geblazen”, vertelt hij aan CNN Travel.



Teora is een pittoreske plek die overigens ideaal gelegen is, vlakbij de populaire Amalfikust en Puglia. Maar het dorp draagt een tragische geschiedenis met zich mee. In 1980 stierven er immers 157 inwoners door een aardbeving. Heel wat mensen trokken nadien naar hoger en veiliger oorden.

