Huwelijksaanzoek in Brusselse metro raakt gevoelige snaar bij iedereen

Een Brusselaar heeft zijn vriendin op wel héél originele wijze ten huwelijk gevraagd. Hij trommelde daar een heel orkestje voor op.Combineer muziek met de metro en je krijgt een huwelijksaanzoek om U tegen te zeggen. Dat is exact wat Jérémy onlangs deed om zijn vriendin Julie dé vraag te stellen.Terwijl ze met haar vriendinnen in de metro onderweg is naar de kerstmarkt, begint plots iemand ‘Say You Won’t Let Go’ van James Arthur op gitaar te spelen. Maar hij is niet alleen, want plots wordt hij vergezeld door een viool. En nog één. En nóg één. En ook een celliste en een dwarsfluitiste sluiten zich aan bij het orkestje. Julie is zichtbaar verheugd en fluistert haar vriendin in dat “dat het liedje van haar en Jérémy is”.Even later duikt Jérémy plots op en gaat de jongeman door de knieën. En jawel, ze zegt volmondig ‘ja’. Niet alleen zij, maar ook enkele omstaanders zijn zichtbaar aangedaan door de mooie verrassing.