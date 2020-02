Britse speelt viool terwijl chirurgen haar hersentumor verwijderen

Een bijzondere operatie in Londen. Daar hebben chirurgen de hersentumor verwijderd uit het hoofd van een violiste terwijl ze haar instrument bespeelde. Zo moest voorkomen worden dat vitale delen in haar hersenen beschadigd raakten.Dagmar Turner (53) is violiste in een orkest. Vorig jaar bleek dat een tumor in haar hoofd, ondanks bestraling, bleef groeien en dus verwijderd moest worden. Onderzoek wees uit dat het gezwel zich dichtbij een gebied bevond dat de fijne beweging van haar linkerhand regelt.Turner was bang dat ze na haar operatie geen viool spelen meer zou kunnen spelen: "De viool is mijn passie", zei ze daarover. "Ik speel al sinds mijn tiende jaar. Mijn hart breekt bij de gedachte dat aan spelen een eind zou komen."De chirurg had een plan: eerst werden de gebieden van haar hersenen in kaart gebracht die actief zijn tijdens het vioolspelen. Daarna ging Turner onder narcose, zodat chirurgen een opening konden maken in haar schedel.Halverwege werd ze wakker gemaakt en kreeg ze haar viool aangereikt. Terwijl ze speelde verwijderden chirurgen de tumor. Tijdens het spelen hielden artsen Turner nauwlettend in de gaten.Het gebeurt vaker bij dit soort operaties dat patiƫnten gewekt worden. Meestal krijgen ze dan een taaltest, die ook bedoeld is om te voorkomen dat cruciale hersengebieden beschadigd raken.Voor het King's College ziekenhuis in Londen, waar jaarlijks 400 van dit soort operaties plaatsvinden, was het de eerste keer dat ze een patiƫnt een instrument lieten spelen.De behandelend arts is tevreden over de ingreep. Ze zijn erin geslaagd om meer dan 90 procent van de tumor te verwijderen en Turner kan nog steeds haar geliefde instrument bespelen.