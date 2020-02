24-02-2020 12:28:24

Laatste edit 24-02-2020 12:28

Weduwe?Triest dat de man niet meteen met zijn vrouw is overleden, die moet de laatste maanden van zijn leven door een hel gegaan zijnIk heb Meester Pim Lier nog gekend, de man die zijn vrouw had vermoord met de belofte dat hij haar zou volgen in het graf. Ammehoela! Hij heeft haar zo ongeveer 28 jaar overleefd. Toen het zijn beurt was om te sterven krabbelde hij terug.Arrogante lul was dat, hij beriep zich er op een buitenechtelijke zoon van de Nederlandse prins-gemaal Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, de echtgenoot van koningin Wilhelmina, te zijn.Hij is nooit erkend..En nee, ik klap niet uit de school, alle info is te vinden via Google.. Behalve dat hij een lul van een vent was, dat is een persoonlijke noot..