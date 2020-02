Man plakt vagina vreemdgaande echtgenote dicht met superlijm

Volgens lokale media in Kenia ging de man hiertoe over, nadat hij via haar sociale mediaberichten erachter kwam dat zijn echtgenote met tenminste vier mannen vreemdging.



De vrouw onderhield buitenechtelijke relaties zodra haar echtgenoot op zakenreis ging.



Voor zijn laatste trip naar Rwanda plakte hij de vagina van zijn vrouw dicht met superlijm.

Nadat de autoriteiten erachter kwamen, werd hij gearresteerd.



De man heeft toegegeven dat hij de vagina van de vrouw dichtplakte, maar dat deed hij om zijn huwelijk te redden, zei hij.



Hij wordt aangeklaagd voor huiselijk geweld, terwijl zijn vrouw ook vervolgd zal worden voor overspel.

Reacties

24-02-2020 10:32:04 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.660

OTindex: 2.429

Wat een k*tstreek.

24-02-2020 10:34:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.168

OTindex: 75.409

De moderne kuisheidsgordel in een tubetje.....

24-02-2020 10:36:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.725

OTindex: 72.867





Vrouw vervolgd voor overspel? Worden mannen daar ook voor vervolgd? Om zijn huwelijk te redden? Dat lijkt me niet de juiste manier.Vrouw vervolgd voor overspel? Worden mannen daar ook voor vervolgd?

24-02-2020 11:15:03 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.660

OTindex: 2.429

@allone , net als bij tennis heb je enkel of dubbelspel. Maar overspel mag niet.

