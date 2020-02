Oud malariamedicijn lijkt te werken tegen gevolgen coronavirus

Een malariamedicijn dat al sinds de jaren 30 op de markt is, lijkt effectief tegen de ziekteverschijnselen die het nieuwe coronavirus veroorzaakt.



Chinese onderzoekers gaven meer dan honderd patiënten in tien ziekenhuizen in China een behandeling met het middel chloroquine. Die knapten sneller op dan patiënten die het anti-malariamiddel niet kregen. Zo nam hun koorts vaker af en verbeterde hun longfunctie meer. Bovendien waren er geen bijwerkingen, schrijft staatspersbureau Xinhua.



Dat chloroquine werkt tegen coronavirussen werd in 2004 al ontdekt door Belgische onderzoekers. Dat was vlak na de SARS-epidemie. SARS is ook een coronavirus. Tijdens laboratoriumonderzoek bleek het middel antiviraal te werken, maar een studie op mensen is toen niet uitgevoerd omdat er geen SARS-patiënten meer waren.



Goedkoop en makkelijk te maken

Volgens hoogleraar Marc Van Ranst (KU Leuven) is chloroquine eenvoudig in grote hoeveelheden te produceren. "We hopen dat chloroquine, mede omdat het erg goedkoop is, wereldwijd een impact kan hebben op de antivirale behandeling van patiënten met dit nieuwe coronavirus."



De Chinese onderzoekers hopen dat het medicijn wordt opgenomen in de behandelprotocollen en dat meer patiënten de experimentele behandeling krijgen.



Uit een grote studie, die eerder vandaag verscheen, blijkt dat in een klein deel van de corona-gevallen de toestand van de zieken ernstig of kritiek is. Het sterftepercentage ligt op 2,3 procent. Voor vier van de vijf patiënten verloopt de ziekte mild.

Reacties

24-02-2020 06:21:36 emmertje

Oudgediende







Dus in het heel kort: er is een medicijn tegen het Coronavirus, zodat we niet meer zo bang hoeven te zijn voor deze 'griep'

24-02-2020 06:23:57 botte bijl

Stamgast







als dat stokoude medicijn nog voldoet aan de huidige veiligheidseisen, en er geen nieuwe wetten zijn waardoor het niet meer kan worden geproduceerd en gedistribueerd (milieu en zo), dan is het mogelijk dat daarmee de komende maanden wonderen worden verricht

24-02-2020 06:32:40 stora

Oudgediende







Dit hebben ze wel in leuven bedacht.

Aplause voor de Belgen.

Elk land was bezig om het middel te ontdekken en de Belgen hebben het ontdekt. Nou maar hopen dat het goed aanslaat.

24-02-2020 06:46:07 KhunAxe

Senior lid









Dit zie je ongelooflijk vaak, medicijnen die voor ziekte A bedoeld zijn werken (ook) perfect tegen ziekte B.



Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk Viagra. En nu is er iets bijgekomen. Een concurrent van Viagra is Cialis, met als hoofdbestanddeel tadalafil. Dat is een andere stof dan die gebruikt wordt in Viagra, (sildenafil) maar hetzelfde doet: Helpen bij erectiestoornissen.



Maar nu blijkt dat tadalafil geweldig goed helpt bij mensen met een vergrote prostaat, een aandoening waar heel veel oudere mannen mee te maken krijgen.



Als hulpmiddel bij erectiestoornis neem je 20 mg tadalafil en met een beetje mazzel en seksuele prikkels kun je wat lol in bed hebben.



Maar als je zo'n tablet in 4en deelt en elke dag 5 mg naar binnen werkt heeft dat een zeer goede invloed op de prostaat, hij wordt soepeler en kleiner waardoor je weer gewoon kunt plassen i.p.v. dat je 5 minuten staat te druppelen.



Ook dat is 'per ongeluk' uitgevonden. Zo zie je maar.. Ik neem elke avond 1 aspirine om mijn bloed dun te houden, dat is beter voor mijn hart, (diabetes). Ook weer zo'n eigenlijk onverwacht bijverschijnsel van iets wat een pijnstiller is..



Mooi hoor!



Laatste edit 24-02-2020 06:47 @stora : Ik denk dat het wellicht toeval is geweest dat men ontdekte dat het werkzaam was tegen Corona?Dit zie je ongelooflijk vaak, medicijnen die voor ziekte A bedoeld zijn werken (ook) perfect tegen ziekte B.Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk Viagra. En nu is er iets bijgekomen. Een concurrent van Viagra is Cialis, met als hoofdbestanddeel tadalafil. Dat is een andere stof dan die gebruikt wordt in Viagra, (sildenafil) maar hetzelfde doet: Helpen bij erectiestoornissen.Maar nu blijkt dat tadalafil geweldig goed helpt bij mensen met een vergrote prostaat, een aandoening waar heel veel oudere mannen mee te maken krijgen.Als hulpmiddel bij erectiestoornis neem je 20 mg tadalafil en met een beetje mazzel en seksuele prikkels kun je wat lol in bed hebben.Maar als je zo'n tablet in 4en deelt en elke dag 5 mg naar binnen werkt heeft dat een zeer goede invloed op de prostaat, hij wordt soepeler en kleiner waardoor je weer gewoon kunt plassen i.p.v. dat je 5 minuten staat te druppelen.Ook dat is 'per ongeluk' uitgevonden. Zo zie je maar.. Ik neem elke avond 1 aspirine om mijn bloed dun te houden, dat is beter voor mijn hart, (diabetes). Ook weer zo'n eigenlijk onverwacht bijverschijnsel van iets wat een pijnstiller is..Mooi hoor!

24-02-2020 09:05:52 Emmo

Stamgast







@emmertje :

Dus in het heel kort: er is een medicijn tegen het Coronavirus, zodat we niet meer zo bang hoeven te zijn voor deze 'griep' QuoteDus in het heel kort: er is een medicijn tegen het Coronavirus, zodat we niet meer zo bang hoeven te zijn voor deze 'griep'



@botte bijl :

als dat stokoude medicijn nog voldoet aan de huidige veiligheidseisen, en er geen nieuwe wetten zijn waardoor het niet meer kan worden geproduceerd en gedistribueerd (milieu en zo), dan is het mogelijk dat daarmee de komende maanden wonderen worden verricht Quoteals dat stokoude medicijn nog voldoet aan de huidige veiligheidseisen, en er geen nieuwe wetten zijn waardoor het niet meer kan worden geproduceerd en gedistribueerd (milieu en zo), dan is het mogelijk dat daarmee de komende maanden wonderen worden verricht



Laatste edit 24-02-2020 09:08 Goed beschouwd hoeven we helemáál niet bang te zijn voor dat virus. Als ik de nieuwsberichten goed begrijp is het qua risico en dergelijke vergelijkbaar met de gewone griep, waar óók geen medicijn tegen bestaat.Chloroquine is tot een paar jaar geleden gewoon verkrijgbaar geweest. Enige probleem is dat de malariaparasiet resistent geworden is. Ik had het tot een paar jaar terug gewoon in mijn medicijnkist.

24-02-2020 09:54:34 tonktwee

Senior lid







@Emmo : Ik ben er nooit bang voor geweest. oude, zwakke mensen gaan er mogelijk aan dood. Ik ben geen zwak mens. Oud mwha.(59)

24-02-2020 10:30:50 allone

Oudgediende











... op zich is dat goed nieuws natuurlijk; dat er geen erger nieuws is dan een griep.



Laatste edit 24-02-2020 10:33 @Emmo : en toch zijn een heleboel mensen, o.a. nu ook in Noord Italië behoorlijk in paniek. Gisteren mochten treinen vanuit Italië niet Oostenrijk in rijden vanwege 2 verkouden dames ........ op zich is dat goed nieuws natuurlijk; dat er geen erger nieuws is dan een griep.

24-02-2020 11:12:26 Emmo

Stamgast







@allone : Een heleboel mensen laten zich paniek en ongerustheid aanpraten. Statistiek en relativisme zijn niet de sterkste punten van de gemiddelde mens.

24-02-2020 11:15:37 allone

Oudgediende









Je krijgt blijkbaar geen krant vol met 'alles loopt soepel'. @Emmo : idd. En de media leven van paniek zaaien. Hoe dramatischer hoe beter.Je krijgt blijkbaar geen krant vol met 'alles loopt soepel'.

24-02-2020 11:18:38 Emmo

Stamgast







@allone : Oh, die krant krijg je wel vol. Verkopen wordt lastiger

24-02-2020 11:22:33 allone

Oudgediende







. Gelukkig hebben wij een betere krant. @Emmo : tja.. Gelukkig hebben wij een betere krant.

