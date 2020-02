Vrouw ontdekt tijdens routine-echofoto dat ze twee vagina’s heeft

Een moeder die pas tijdens een routine-echografie ontdekte dat ze twee baarmoeders en twee vagina’s heeft, verwelkomde een gezond babymeisje op de wereld.De lagere schoollerares Bethany McMillin (27) uit de Amerikaanse staat Michigan werd in oktober 2017 zwanger van haar man Paul (25) en tijdens de echografie na tien weken merkte de dokter iets ongewoon op aan haar anatomie.De vrouw kreeg de diagnose van uterus didelphis, een afwijking waarbij er twee baarmoeders, twee baarmoederhalzen en twee vagina’s zijn.Als gevolg daarvan stopte de foetus na zes weken met groeien en Bethany kreeg na drie maanden een miskraam. Sinds haar diagnose kreeg ze te horen dat het risico op een tweede miskraam erg groot was.Maar een jaar na het verlies van haar eerste baby, raakte Bethany in december 2018 opnieuw zwanger. Tijdens de echografie na negen weken hoorde ze voor het eerst de hartslag van haar baby en werd ze erg hoopvol op een goede afloop.In september 2019 beviel ze van haar dochter Maeve, die nu vijf maanden oud is. Het kindje is helemaal gezond.