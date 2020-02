99 woorden: Gesponsorde Bronnen

In aflevering 85 van de podcast ‘Betrouwbare Bronnen’ interviewt journalist Jaap Jansen Gert Jan Koopman, de directeur-generaal van de Europese Commissie die belast is met de EU-begroting. Koopman stelt in die podcast: “Nederland kan het verzet tegen een hogere bijdrage aan de EU beter opgeven.”



FvD-Europarlementariër Derk Jan Eppink lekte uit een persoonlijk bericht van journalist Jaap Jansen dat de podcast ‘Betrouwbare Bronnen’ gesponsord wordt door… de Europese Commissie. “25.000 euro op jaarbasis. Komt uit subsidiepotje voor projecten gericht op jong publiek.”



Dat verklaart waarom Koopman vrij baan kreeg.

Reacties

Quote:

Jaap Jansen Gert Jan Koopman beetje verwarrend die namenbrei

