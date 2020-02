Coronavirus ontmoet 1984: Elke Chinees krijgt een eigen QR-code

Alle Chinese burgers moeten een eigen QR-code krijgen. Zo wil het land burgers beter in de gaten houden, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De betaalapp Alipay, die in China veel wordt gebruikt, heeft een proefversie gelanceerd in de miljoenenstad Hangzhou.



Inwoners van Hangzhou moeten een onlineformulier invullen. Daarop moeten ze hun paspoortnummer zetten, of ze onlangs buiten Hangzhou zijn geweest en of ze bepaalde symptomen hebben. Vervolgens ontvangen ze op hun telefoon een code. Mensen met een rode QR-code hebben de grootste kans om ziek te zijn. Ze moeten 14 dagen afgezonderd blijven en regelmatig van zich laten horen via de chatapp DingTalk. Die app is net als Alipay van het concern Alibaba. Inwoners met een gele QR-code moeten zeven dagen binnenblijven. Wie een groene QR-code krijgt, mag vrij rondreizen.



De QR-codes worden gescand op stations en op doorgaande wegen. Sommige inwoners zeggen tegen persbureau Reuters dat ze zelfs hun QR-code moesten laten zien voordat ze boodschappen mochten doen.



Alipay werkt met de Chinese staat samen om het systeem in het hele land te gebruiken. Concurrent Tencent ontwikkelt een vergelijkbaar systeem. Die wordt al getest in de stad Shenzhen.

Reacties

21-02-2020 20:08:15 emmertje

Tegenwoordig heb je overal wel een app voor ... waarom hier ook niet?

21-02-2020 20:57:50 lonewolf

Laatste edit 21-02-2020 20:58 @emmertje : stel je eens voor: Rutten zit te kijken waar alle mogelijke rode qr zijn(op zijn speciale app). Ziet hij opeens een leger met mensen met een rode qr code zijn torentje omsingelen.

21-02-2020 21:29:42 Emmo

Doet mij een beetje denken aan 80 jaar terug. Toen mensen een nummer getatoeëerd kregen.

