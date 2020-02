Australiër aangeklaagd voor gsm-gebruik tijdens paardrijden

Een 30-jarige man uit het Australische New South Wales heeft voor de rechtbank schuldig gepleit op een wel heel bizarre aanklacht: het gebruik van een gsm tijdens het paardrijden.



Toen de man afgelopen oktober op een landweg aan het paardrijden was, werd hij gestopt door een politieagent. Volgens de krant Tenterfield Star was de ruiter in kwestie aan het bellen op zijn paard. De zaak werd naar de rechtbank verwezen onder de aanklacht ‘rijder gebruikt mobiele telefoon wanneer niet toegestaan”.



Een magistraat van de lokale rechtbank verklaarde dat “een paard volgens de verkeersregels een voertuig is… en beklaagde kon niet handsfree bellen”. De rechter vertelde aan de krant dat deze zaak een primeur was voor hem: “Eén keer heb ik een beklaagde gehad die dronken op zijn paard zat, maar dit nooit.”



De advocaat van de verdediging verklaarde dat zijn cliënt schuldig pleitte omdat “hij toegeeft dat het paard in beweging was”. Hij noemde de hele zaak “extreem triviaal”. “Vooral in zo’n landelijk gebied, waar dieren een transportmiddel zijn.”



De aanklacht zal niet op het strafblad van de beklaagde verschijnen als de man gedurende de komende drie maanden geen strafbare feiten pleegt.

Reacties

21-02-2020 17:38:11 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.116

OTindex: 607

Die agent was wel heel bang dat hij zijn bonnenquotum niet haalde..Ik vind dit toch wel een béétje overdreven!

21-02-2020 18:06:36 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.450

OTindex: 37.065

Had hij dan een horsekit moeten laten inbouwen?

21-02-2020 18:56:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.121

OTindex: 75.345



De gsm, niet het paard natuurlijk! @Sjaak : Een leren tuigje maken waar het in in vastzit.De gsm, niet het paard natuurlijk!

21-02-2020 19:02:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.683

OTindex: 72.842

Gelukkig is een paard intelligenter dan een auto ; hij zou heus niet in 7 sloten tegelijk gelopen zijn.

(Afgezien van t feit dat sloten daar afwezig zijn)

