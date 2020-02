Verloren liefdesring uit Amerika na 47 jaar teruggevonden in Fins bos

Een ring die in 1973 werd verloren in de Amerikaanse staat Maine, is teruggevonden in een bos in Finland. Debra McKenna verloor de ring 47 jaar geleden en dacht hem nooit meer terug te vinden.McKenna kreeg het sieraad van haar geliefde Shawn aan het einde van zijn schooltijd. In de binnenkant stond zijn naam en het jaar van zijn afstuderen gegraveerd: Morse High School, 1973, S M.Debra verloor de ring kort daarna in een warenhuis, waar ze hem had afgedaan om haar handen te wassen en op een gootsteen had gelegd. "Toen ik besefte dat ik hem vergeten was, ging ik hem daar zoeken, maar hij was weg", vertelt ze aan televisiezender WGME-TV. "Ik liet mijn naam en nummer achter, maar niemand nam contact op. Ik heb hem nooit teruggezien." Tot nu dus.Debra is haar hele leven samen geweest met Shawn, nadat ze in 1977 trouwden. Haar echtgenoot overleed drie jaar geleden aan kanker. "We hadden een goed leven samen", zegt ze.Twee weken geleden ontving ze de ring opeens bij de post. Een metaalwerker had het sieraad in Finland gevonden toen hij met een metaaldetector in een bos liep. "Meestal zijn mijn bevindingen flessendoppen of andere rommel," vertelt hij trots in een Finse krant.De man besloot contact op te nemen met de alumni-vereniging van de Morse High School. Met het jaartal en de initialen die in het sieraad gegraveerd stonden, konden ze achterhalen dat de ring van Shawn McKenna moest zijn geweest.Hoe de ring in het Finse bos is beland is nog een groot raadsel. Haar overleden echtgenoot was ooit wel voor werk in Finland geweest, maar nooit in het bos waar die werd gevonden. Bovendien was de ring toen al twintig jaar kwijt."Shawn zei altijd dat toevalligheden niet bestaan", zegt ze daarom nu. Ze denkt dat haar man haar misschien iets probeert te vertellen: "Hij wil duidelijk maken dat ik door moet met mijn leven".Debra is dankbaar dat de vinder zoveel moeite heeft gedaan om de ring bij haar terug te krijgen. "Er bestaan goede mensen in de wereld, daar hebben we er meer van nodig."