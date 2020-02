Storm Dennis blaast dak van huis: Het is een grote ravage

Edwin Geurts (51) uit het Brabantse Landhorst zat televisie te kijken, toen hij ineens een knal hoorde. "En toen nog één, en nog één. Toen ik ging kijken in de gang zag ik dat het mis was. Het hele dak was weggeblazen."Geurts is nog maar net bekomen van de schrik. Storm Dennis rukte een groot deel van het dak van zijn woonboerderij. "Het was een hele heftige windhoos, een rukwind, die het dak van het huis heeft getrokken. De woning is gewoon total loss."Op het moment dat het gebeurde, moest Geurts snel handelen. "Ik had eigenlijk geen tijd om te schrikken. Je denkt eerst: dit kan niet. Maar toen ben ik naar buiten gelopen, en daar zag ik dat het een grote ravage was. De houten dakbalken waren als luciferhoutjes geknakt, overal lag hout en ander materiaal."Geurts heeft de brandweer gebeld, die is gekomen en zal morgen bekijken hoe groot de schade is. Geurts kan voorlopig niet naar huis. "We slapen bij familie. Naar omstandigheden gaat het goed met ons, het is niet anders. We gaan morgen opruimen en dan kijken we hoe het verder moet."