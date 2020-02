Influencer zet vakantie op Bali in scène maar is eigenlijk in ... IKEA

Hoewel de meesten onder ons wel weten dat we niet alles moeten geloven wat we zien op sociale media, slaagde YouTuber Natalia Taylor er tóch in haar

Reacties

20-02-2020 22:50:27 KhunAxe

Actief lid

't Mocht wat! Ik fake al 13 jaar dat ik in Thailand ben terwijl ik gewoon op een camping aan de Maas woon

20-02-2020 23:06:26 Mamsie

Oudgediende



En ik kan helemaal niet middelmatig pianospelen maar ik ben een succesvolle violiste!



20-02-2020 23:14:04 Emmo

Stamgast



Ik vaar helemaal niet op zeeschepen. Ik heb me verschanst op de Euromast

20-02-2020 23:15:38 KhunAxe

Actief lid

@Mamsie : @Emmo : :Laten we er een spelletje van maken! Wie volgt? :Laten we er een spelletje van maken! Wie volgt?

