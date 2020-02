Duits stel dagelijks bedolven onder tientallen fout bezorgde pakketjes uit China

Een Duits echtpaar wordt sinds een paar maanden bedolven onder de pakketjes uit China die ze helemaal niet hebben besteld. Dagelijks rijden bestelbusjes af en aan. Het echtpaar is bang om hun huis te verlaten: "We durven niet op vakantie omdat we bang zijn dat we een berg pakketjes voor de deur krijgen."



Het begint allemaal eind december: busje na busje na busje rijdt voor pakketjes te bezorgen. Het blijkt om teruggestuurde eBay-artikelen te gaan: schoenen, koptelefoons, ondergoed, kortom van alles. De artikelen zouden eigenlijk terug naar een bedrijf in China moeten, maar ze worden afgeleverd bij Andreas en Dagmar Rosemarie Kroh.



Het echtpaar woont in Emmerich, net over de Duitse grens bij Nijmegen. "Daar komt de volgende bestelbus aan," zegt Andreas in een video, met in beeld twee busjes pal voor z'n huis. Andreas tegen de bezorger: "Nee, die is niet voor mij. Teruggestuurde pakketjes zijn niet voor mij. Sorry, die kan ik niet aannemen.



Andreas is inmiddels bedreven in het snel weigeren van pakketjes. "Zo gaat dat elke dag opnieuw, steeds weer meer. Ik heb hulp nodig." Het Duitse echtpaar durft zelfs niet meer met vakantie, uit angst voor de enorme lading post. Als ze niet thuis zijn, is er immers niemand om de pakketjes te weigeren.



Volgens Andreas zijn er twee Chinese eBay-handelaren die zijn adres hebben opgegeven als retouradres, waar kopers hun pakketje naartoe kunnen terugsturen als ze het bestelde artikel toch niet willen. Gevolg: het echtpaar krijgt naar eigen zeggen soms wel 25 pakketjes per dag. Op slechte dagen zelfs 40.



Het stel heeft er een dagtaak aan. Als ze dat niet doen, stapelen de bezorgers de pakketjes tegen de gevel van hun huis. "Ik krijg er de zenuwen van," zegt Dagmar. "En niemand helpt ons." Ten einde raad stappen ze met hun verhaal naar RTL Deutschland.

Tot overmaat van ramp krijgen ze ook nog eens telefoontjes van boze eBay-klanten. Omdat het stel de pakketjes weigert, gaan die vervolgens weer terug naar de klant. Sommige klanten zijn erg agressief, zegt Andreas: "We zijn bang omdat mensen ons bedreigen".



Klagen bij eBay haalde niets uit. Pas als RTL Deutschland verhaal haalt bij de Chinese verkoper, is het adres verwijderd. Volgens het bedrijf gaat het om een ongeluk en is het adres verkeerd ingevoerd.



Het is niet voor het eerst dat nietsvermoedende Duitsers worden bedolven onder retour gestuurde pakketjes. Eerder verschenen berichten over een man uit Beieren die dagelijks pakketjes kreeg die hij helemaal niet besteld had.



Ook hier ging het om retourzendingen. Veel dozen hadden Chinese afzenders en er zaten Amazon-pakketjes bij. Nadat de man de media opzocht, hield de stortvloed aan pakketjes op en werden de resterende dozen door het postkantoor bij de hem thuis opgehaald.

