Feest voor Chitetsu Watanabe

Op 5 maart mag Chitetsu Watanabe uit

Japan 113 kaarsjes uitblazen,maar het

is al eerder feest voor Chitetsu:hij

mag zich sinds deze week de oudste man

ter wereld noemen.



De leeftijd van Watanabe is bevestigd

door het Guinness Book of Records.Hij

werd met een certificaat op schoot en

een brede glimlach gefotografeerd in

zijn verpleeghuis in Niigata.



Dat het meestal Japanners zijn die zo'n

hoge leeftijd bereiken,schijnt te maken

te hebben met de Japanse keuken:veel

voedingsstoffen,weinig calorie├źn.Het

geheim van Watanabe:"Niet boos worden

en altijd blijven glimlachen".

