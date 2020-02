20-02-2020 10:54:03

Laatste edit 20-02-2020 10:57

Ze was of in een vliegende haast, of had ze gedronken en wilde hierdoor een alcoholcontrole ontwijken.Ja, zul je zeggen, maar als ze dan door de politie thuis wordt gecontroleerd op alcohol? Nou, dat is simpel, ze was zo overstuur van het ongeluk dat ze er een paar borrels op genomen heeft. Zou niet de eerste keer zijn dat iemand dit doet.Edit: HA!! In het artikel staat een link naar een reactie van de brokkenmaakster, en wat denk je?Tuurlijk meid, ik geloof je direct!