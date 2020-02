Een knipbeurt in de trein, om er goed uit te zien op Valentijnsdag

NIJMEGEN - Reizigers in de intercity van Utrecht naar Nijmegen keken vrijdagochtend vreemd op. Een hele treincoupé werd door de NS omgebouwd tot kapsalon. Zo konden reizigers gratis worden geknipt om er piekfijn uit te zien met Valentijnsdag.



'Met het knippen in de trein ondersteunt NS de actie #échtcontact, een initiatief van prinses Laurentien, minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) en Jeroen Hoencamp (CEO VodafoneZiggo). Het doel van het initiatief is om persoonlijk contact te bevorderen', stelt NS-voorlichter Anne van der Wel.



Op je telefoon zitten tijdens de treinreis is fijn, maar persoonlijk contact nog veel fijner, zo redeneert het spoorbedrijf. Met deze actie wil de NS dat persoonlijk contact bevorderen. Daarnaast is Valentijnsdag natuurlijk een prima dag om je haren eens goed te laten doen.



De ene na de andere reiziger meldt zich voor een gratis knipbeurt in de trein. 'Ik hou wel van spontane acties. Het is heel mooi geworden', vertelt een reiziger die plots prachtige krullen heeft gekregen. 'Stevig blijven staan is de truc', zegt een kapster over de rare werkplek. 'Ik heb nog niet mis geknipt of een oor geraakt.'



Tientallen reizigers kregen uiteindelijk een nieuwe coupe in de speciale treincoupé. 'Op deze manier zorgen we voor een leuk gesprek in de trein en een nieuw kapsel', besluit conducteur Xandor Bakker.

Reacties

20-02-2020 09:24:01 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.773

OTindex: 5.115

Quote:

Op je telefoon zitten tijdens de treinreis is fijn Helemaal niet! Ik vind dat altijd erg ongemakkelijk zitten. Helemaal niet! Ik vind dat altijd erg ongemakkelijk zitten.

20-02-2020 10:04:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.097

OTindex: 75.319

Quote:

Op je telefoon zitten tijdens de treinreis is fijn,



Is er zo'n tekort aan échte zitplaatsen tegenwoordig? Is er zo'n tekort aan échte zitplaatsen tegenwoordig?

20-02-2020 10:12:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.265

OTindex: 22.623

@Mamsie : Als de extra ruimte in beslag wordt genomen door een complete kapsalon, dan wel.

20-02-2020 11:08:53 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.832

OTindex: 18.129

Vraag me af hoe goed die kapsels zijn. Accuraat knippen in een schommelende trein lijkt me geen makkelijke opgave. Hoeveel oorlelletjes zouden er hier een knipje hebben opgelopen?

20-02-2020 11:16:38 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.596

OTindex: 2.409

@Mamsie :

Quote:

Op je telefoon zitten tijdens de treinreis is fijn,



Is er zo'n tekort aan échte zitplaatsen tegenwoordig? QuoteIs er zo'n tekort aan échte zitplaatsen tegenwoordig?

Ja, vooral in de spits.

Maar goed, andere mensen zitten weer op hun centen. Ja, vooral in de spits.Maar goed, andere mensen zitten weer op hun centen.

20-02-2020 11:29:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.265

OTindex: 22.623

@stora : Heb ik geen last van. Ik zit op mijn geldbiljetten. Die zijn een stuk zachter

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: