Inwoners van Ermelo wijten gezondheidsklachten aan UMTS-masten

ERMELO - Hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen en vooral chronische vermoeidheid. Meerdere inwoners van Ermelo hebben gezondheidsproblemen die volgens hen komen door de telefoonmasten in de wijk. Maar de woningbouwvereniging, de gemeente en de telefoonaanbieders kunnen of willen niets voor ze doen. De bewoners zijn ten einde raad.



Natascha den Hertog en haar zoon Gino zijn 2 van de in totaal 13 bewoners die bij de woningbouwvereniging hebben geklaagd over de UMTS-masten. Er staan er 2 op nog geen 400 meter afstand van hun huis en daar hebben ze last van.



'Bijna twee en half jaar geleden is er hier een bromtoon ontstaan in huis', legt Natascha den Hertog uit. 'En dat heeft allerlei lichamelijke klachten veroorzaakt. Niet lekker in je vel, heel erg vermoeid, hoofdpijn, trillingen in je lichaam. Gewoon niet prettig.'



Ook haar zoon Gino heeft klachten: 'Ik ben iemand van 27. Maar ik voel me geen 27. Ik voel me 67', aldus Gino. 'Mijn werk heb ik, dat gaat. Maar daarna houdt het ook wel een beetje op. Daarna ben je zo vermoeid. Ik kan gewoon niets ondernemen daarnaast en daar maak ik me wel een beetje zorgen over.'



Ze hebben al van alles geprobeerd: speciale filters op de stopcontacten, stenen met een helende werking en ze een meting laten uitvoeren door een onderzoeksbureau. En daar kwam uit dat er inderdaad sprake is van een lage bromtoon. Maar ondanks dat bewijs doet de woningbouworganisatie niets. In een brief aan de bewoners laat U-Woon het volgende weten: 'In totaal ervaren 13 van de ruim 100 huurders hebben overlast van de zendmasten. Een dusdanig laag percentage waar geen eenduidige conclusie uit kan worden getrokken.'



Ook de gemeente Ermelo kan niets doen voor de bewoners. 'Een mast weghalen of verplaatsen heeft weer gevolgen voor andere mensen', legt burgemeester André Baars uit. 'Het is altijd keuzes maken tussen inwoners. En hoe vervelend ik het ook vind, dat wat we zouden kunnen doen, daar hebben we naar gekeken. Er zijn geen mogelijkheden, dus helaas.'



Natascha den Hertog is niet blij met die reactie. 'Is bereikbaarheid belangrijker dan de gezondheid van de burgers? Je kunt het zien als een sluipmoordenaar. Je lichaam krijgt steeds meer te verduren en je kunt steeds minder.' Haar zoon Gino vult aan: 'Het lijkt wel of het het nieuw asbest wordt. Nu wil iedereen internet hebben, maar over een aantal jaar komen we er achter dat het heel erg ongezond is qua straling.'

Reacties

Oudgediende



Misschien is die korte afstand van die masten tot hun huis inderdaad een gevaar voor het welzijn van deze mensen.

Ik vind een gedegen onderzoek hiernaar zeer noodzakelijk.

Stamgast



@Mamsie : Als het waar is van die bromtoon zou dat inderdaad kunnen. Hoogfrequent en hoge vermogens? Zou me niets verwonderen.

