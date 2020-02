19-02-2020 22:35:04

Als jong kind heb ik genoeg streken uitgehaald en daarbij ook eens fikkie gestoken. Helaas had ik geen rekening met de warme dagen gehouden en verspreidde dit zich sneller dan ik het kon doven, met een relatief kleine bosbrand tot gevolg (zo'n 50 vierkante meter).Het ergste vond ik nog dat ik natuurlijk om hulp vroeg bij voorbijgangers, maar die weigerden me gewoon te geloven omdat de brand net achter een heuveltje was en dus niet direct zichtbaarIk had in die tijd nog geen mobiele telefoon en kon dus zelf geen hulpdiensten inschakelen. Er waren uiteindelijk 2 brandweerwagens nodig om het vuur weer onder controle te krijgen. Iets wat niet nodig geweest was als men gewoon naar me had geluisterd en me niet simpelweg uitlachte en doorliep..Ik was natuurlijk fout, maar idd, beter maar gewoon van het ergste uitgaan en overdreven uitrukken dan het negeren. Dan zijn de gevolgen veel erger dan nodig!