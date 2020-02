Vliegende vissen op Marker Wadden door Ciara

Tijdens de storm Ciara waaide het zo hard boven het Markermeer dat vissen letterlijk uit het water vlogen. Een aantal daarvan kwam terecht op één van de eilanden waaruit natuurgebied de Marker Wadden bestaat. De nederzetting op het aangelegde eiland is overigens niet beschadigd door de wind.



"Opvallend is dat een stuk van het strand vol lag met snoekbaarsen", zegt Tim Kreetz, woordvoerder van Natuurmonumenten. "Ook al zijn ze een meter groot, ze zijn waarschijnlijk toch door de harde wind uit de golven geslagen en twintig, dertig meter verder op het strand geland. Er lagen er tientallen."



De Marker Wadden is een natuurproject in het Markermeer. Door kunstmatige eilanden aan te leggen is het gebied aantrekkelijker gemaakt voor watervogels en andere waterdieren. Bovendien maakt het een einde aan de dikke laag slib die nu de bodem van het Markermeer verstikt, want slib wordt het belangrijkste bouwmateriaal van de eilanden. Daarmee wordt de waterkwaliteit van het gebied verbeterd.



"In principe willen we om de twee, drie jaar zo’n storm", legt woordvoerder Kreetz verder uit. "Wij leggen de duinen aan, maar de wind bepaalt zelf hoe ze uiteindelijk komen te liggen. Dat noemen we 'building with nature'. Vrijdag gaat er een ploeg wetenschappers heen om te meten wat er door de storm is veranderd."



Eerder werd de Houtribdijk meerdere keren geteisterd door stuifzand op de weg. De Houtribdijk is daarom voorzien van een extra laag grond langs de dijk. Een kleine vijfduizend vrachtwagens zijn daarvoor naar de dijk toe gekomen. Tijdens Ciara is alles netjes blijven liggen. "Behalve de dijk is ook het Trintelzand windbestendig gebleken," constateert Jacob Jansen van Rijkswaterstaat. "Het ligt er nog steeds prachtig bij en is een fantastische plek voor flora en fauna."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: