Bewoners worstelen met zware deuren in appartementencomplex

Help ons aan geld voor automatische deuren in ons gebouw, zodat alle bewoners makkelijk naar binnen en buiten kunnen. Die oproep doet Bep Faber namens bewoners van appartementencomplex Landgoed Hagevoort in Almere aan de gemeenteraad.



In het gebouw aan de Charlotte van Pallandtlaan is een zevental brandwerende deuren geplaatst. Volgens Faber zijn die zo zwaar, dat het voor mensen die slecht ter been zijn moeilijk is om ze te openen.



Het gaat bijvoorbeeld om bewoners die zijn aangewezen op een scootmobiel, elektrische rolstoel of een rollator. Ze maken zich zorgen of ze tijdens een noodsituatie het gebouw wel op tijd kunnen verlaten.



Faber deed eerder een beroep op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor een subsidie, maar dat verzoek werd afgewezen. Ze hoopt nu dat de gemeenteraad voor de bewoners in de bres springt.



De gemeente Almere laat in een reactie weten dat dit soort kosten normaal gesproken voor rekening van de eigenaar of verhuurder van een complex zijn. Maar omdat er een steeds grotere vraag is om wooncomplexen levensloopbestendig te maken, heeft de gemeente onlangs bij wijze van experiment, gedeeltelijk meebetaald aan elektrische deuropeners in een ander gebouw. Het ging daarbij om een éénmalige bijdrage, die moet worden aangevraagd door een Vereniging van Eigenaren. De gemeente gaat binnenkort bij Landgoed Hagevoort langs om te kijken of deze afspraak ook daar te maken is.





Als deze deuren inderdaad veel te moeilijk te openen zijn voor een aantal bewoners, dan vind ik dat Landgoed Hagevoort verplicht moet kunnen worden dit aan te passen.

Veiligheid is in het gedrang!

Als het appartementen in eigendom zijn dient de vve daarvoor te zorgen.

En daar zijn alle bewoners/eigenaren lid van. Ze hebben dus ook stemrecht.

Alleen moeten ze gewoon zelf betalen. Indirect, dat dan weer wel, maar ze betalen aan de vve en die betaalt dan de kosten.

Ik vind het ongepast als de gemeenschap hiervoor op moet draaien.

De naam Landgoed doet niet vermoeden dat het hier om armlastige bewoners gaat.

Potverdikke er is brand. Vrouwlief start je rollator dan schuifelen we snel naar buiten! Potdomme, de brand is in de technische ruimte. Vrouwlief de stroomkast heeft ook malheur gekregen door de hitte, de electrische deuren gaan niet meer open. Potjandorie, wat nu vrouw? Waren de (inderdaad @Mamsie ) deurdrangers maar gewoon lichter afgesteld geworden. Nu komen we om door die brand maar daarna gaan we naar de media om het kenbaar te maken. Zo, nu eerst een sherry, blokje (gesmolten) kaas erbij, vrouw?

Dat is zo 2019 @tonktwee , jij als ouwe man aan de sherry?Dat is zo 2019

@Grouse :

huurcomplex, daar zeg je zo wat....

we horen al tientallen jaren nooit meer over minderwaardigheidscomplex huurcomplex, daar zeg je zo wat....we horen al tientallen jaren nooit meer over minderwaardigheidscomplex

@stora : Het is weer helemaal in wanneer ik oud ben. Nog steeds niet te zuipen maar helemaal ín.

