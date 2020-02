Wegpiraat blijkt al negen jaar geen rijbewijs te hebben

Een bestuurder die zich misdroeg op de Hogering in Almere Stad is woensdag aangehouden door de politie. De bestuurder haalde via rechts in, reed over een verdrijvingsvlak en gaf te veel gas toen hij de A6 op reed. Eenmaal aan de kant gezet, bleek hij al negen jaar geen rijbewijs meer te hebben, meldt de politie Almere West Poort.



Een andere bestuurder is van de weg geplukt omdat hij te hard reed op de Stedendreef. Ook deze man had geen rijbewijs. Daarnaast had hij geen gordel om. Verder had hij nog 1100 euro aan boetes open staan. Zijn auto is in beslag genomen.



Dezelfde dag zijn nog 24 andere boetes uitgeschreven tijdens de verkeerscontrole, onder meer voor appen achter het stuur.



De politie heeft ook een alcoholcontrole gehouden. In totaal moesten 666 bestuurders blazen. Niet één van hen bleek onder invloed van alcohol te zijn.

